Baudenkmäler in Remscheid : Der Hammer schwingt noch immer

Serie Remscheid Der Steffenshammer ist seit 1983 auf der Denkmalliste der Stadt. Er ist der letzte noch funktionsfähige Schmiedekotten im Gelpetal.

Wohl jeder im Bergischen Land kennt die Textzeile „Wo den Hammer man schwinget mit trotziger Kraft…“ aus dem „Bergischen Heimatlied“. Damit ist natürlich der Schmiedehammer gemeint, der einst in den Schmieden geschwungen wurde, um Stahl zu formen. Das alte Handwerk, das so typisch für das Bergische Land gewesen ist, und das auch heutzutage noch, wenngleich in ganz anderer Form in vielen Betrieben ausgeübt wird, wird in vielerlei Ausstellungen oder auch Freilichtmuseen bewahrt. Natürlich auch in Remscheid – der Steffenshammer, dessen Andenken von einem rührigen Verein am Leben erhalten wird, befindet sich zudem seit Mai 1983 auf der Denkmalliste der Stadt. „Der Steffenshammer im Gelpetal ist der letzte noch funktionsfähige Schmiedekotten dort“, sagt Lutz Kleuser, Vorsitzender des Vereins Steffenshammer.