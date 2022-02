Remscheid: Arbeiten in Hackenberg beginnen : Start für die Sportanlage – auch ohne das DOC

Gestern begannen Baumarbeiten am Sportzentrum in Hackenberg. Foto: Jürgen Moll

Lennep Im Herbst hat der Rat die Planungen für den Sport am Hackenberg von den DOC-Entwicklungen entkoppelt. Gestern begannen die Vorarbeiten für die neue Sportanlage der SG Hackenberg mit angegliederter 100 Meter-Laufbahn.

Das in der vergangenen Woche verkündete endgültige Ende für die Outlet-Pläne in Lennep lässt auch Joachim Weber nicht kalt. „Wie zerreden alles in Remscheid, auch das DOC“, sagte der Vorsitzende der SG Hackenberg im Gespräch mit der Redaktion.

Dass er an diesem Montag gleichwohl einigermaßen entspannt Rede und Antwort stehen kann, hat mit einem Beschluss des Hauptausschusses aus dem Oktober des vergangenen Jahres zu tun. Der beschloss, die Pläne für ein großes neues Stadion in Hackenberg endgültig zu den Akten zu legen. In dieser als Ersatz für das Röntgen-Stadion geplanten Anlage sollte nicht nur der FC Remscheid sondern auch die SG Hackenberg eine neue sportliche Heimat finden. Zur Erinnerung: Finanziert werden sollte dieser 13 Millionen Euro teure Neubau aus den Verkaufserlösen für die DOC-Flächen am Rande der Altstadt.

Info Neuer Kunstrasen auch für die Freizeitsportler Aufwertung Im Zuge der Umwandlung des Tennenplatzes der SG Hackenberg wird das Sportamt auch das benachbarte Kunstrasenfeld auf der Freizeitanlage früher aus geplant erneuern. Das soll die Anlage aufwerten. Wirtschaftlichkeit Die gemeinsame Ausschreibung beider Kunstrasenfelder bringt deutliche Einsparungen.

Durch die Klagen gegen das Projekt zog sich die Wartezeit für die SGH über Jahre hin. Schließlich entschied die Politik, die Kunstrasenpläne für den Lenneper Verein von den Entwicklungen der Outletpläne abzukoppeln. Um die Anlage für die SGH zu finanzieren, werden nun Teile der Gelder genutzt, die die Stadt beim Bau der großen Anlage zugeschossen hätte, weil der Verkaufserlös für die DOC-Flächen mit 10,6 Millionen Euro nicht ausgereicht hätte.

Weber, der im Herbst „den Tod der SGH“ prognostizierte, konnte gestern die greifbaren Konsequenzen aus dem mit breiter Mehrheit gefassten Beschluss begutachten. Am Sportzentrum Hackenberg begannen am Morgen mit Baumfällungen die Vorarbeiten für die Umwandlung des Aschenplatzes in eine Kunstrasenanlage mit einer an der Seite angefügten 100-Meter-Laufbahn.

„Wir haben nur bis Februar Zeit für Fällarbeiten“, erklärt Sportamtsleiter Martin Sternkopf den Beginn der Arbeiten. Der Auftrag für die erweiterte Sportanlage ist aktuell im Ausschreibeverfahren. „Wir würden gerne im April oder Mai beginnen. Klappt alles optimal und wir können durchziehe, wären wir schon Ende September durch.“

Der Verein wird sich wie alle früheren Teilnehmer am Kunstrasenprogramm der Stadt finanziell beteiligen, kündigt Weber an. Einen Teil des Eigenanteils in Höhe von 50.000 Euro will der Verein der Stadt aufs Konto überweisen, der Rest werde in Muskelhypothek beigesteuert.

In der Bauphase wird die SGH mit dem Trainingsbetrieb ausweichen. „Wir haben genug Wiesen in Hackenberg, wo man was machen kann“, sagt Weber. Zudem gibt es Absprachen mit dem 1. FC Klausen, der dem Verein angeboten hat, zur Not auf seinen Sportplatz auszuweichen. Die Nachricht, dass die SGH den lange ersehnten Kunstrasen bekommen wird, zeigt zudem Wirkung, berichtet Weber. „Die Mitgliederzahlen haben sich stabilisiert, wir haben 35 dazugewonnen. Wenn das alles steht, wird der Zulauf da sein, da sind wir uns ganz sicher.“

Dass die Politik den Plänen für die runderneuerte Sportanlage in Hackenberg zustimmte, lag auch daran, dass die Stadt ankündigte, auf einer Wiese neben dem Sportplatz eine 200-Meter-Laufbahn und weiteren Leichtathletik-Angeboten zu bauen, falls das Röntgen-Stadion für das DOC weichen müsste. CDU und Linke hatten Sorge, dass die Angebote in diesem Bereich in Lennep ohne das Röntgen-Stadion nicht ausreichen würden.