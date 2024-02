Verkauf in Remscheid Italienische Firma übernimmt Mannesmann

Der Stahlkonzern Salzgitter verkauft seine Tochter Mannesmann Stainless Tubes-Gruppe (MST). Die Firma aus Mülheim an der Ruhr besitzt auch eine Niederlassung in Remscheid mit 262 betroffenen Mitarbeitern. Der Hersteller von nahtlosen Edelstahl- und Nickelbasisrohren geht für 135 Millionen Euro an die italienische Cogne Acciai Speciali, wie Salzgitter am Dienstag mitteilte. Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Behörden.