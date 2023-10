Gesundheitsversorgung in Remscheid Die Übernahme von Kinderarztpraxen durch die Stadt war die richtige Entscheidung

Jeweils ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung brachte der Remscheider Stadtrat in zwei Sitzungen in den Jahren 2020 und 2021 die Übernahme von zwei Kinderarztpraxen in Alt-Remscheid und Lüttringhausen auf den Weg, für die sich keine Nachfolgelösung fand. Die Idee kam nicht aus der Verwaltung. Vielmehr war es die Politik, die die Stadtspitze nachdrücklich aufforderte, einen drohenden Engpass bei der medizinischen Versorgung von Kindern abzuwenden.