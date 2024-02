Betrugsversuche in Remscheid EWR warnt vor falschen Mitarbeitern

Die EWR warnt vor Betrügern, die sich als Stadtwerke- oder EWR-Mitarbeiter ausgeben, um Bürgern angebliche Stromlieferverträge zu verkaufen. Der Pressemeldung zufolge geben die falschen Mitarbeiter an, „von den Firmen Vattenfall und Lichtblick zu kommen und im Auftrag der EWR zu handeln.“ Die Masche sei, sie potenziellen Opfer an der Haustür in ein Verkaufsgespräch zu verwickeln. Das hätten besorgte Kunden den Stadtwerken berichtet.