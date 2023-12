Energieversorgung in Remscheid EWR senken Strompreise deutlich

Noch nicht konkret berücksichtigen können die EWR bei ihrer Strompreisgestaltung den Anteil an vom Staat verfügten Abgaben oder Erleichterungen – etwa durch die Energiereisbremse. Auch hatte die rot-grün-gelbe Bundesregierung in ihrem Haushalt einen Posten von 5,5 Milliarden Euro eingeplant, um höhere Netzentgelte für die Verbraucher abzupuffern. Durch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das den Plan der Ampel, Kreditermächtigungen über 60 Milliarden Euro, die in der Corona-Krise nicht genutzt wurden, für einen Klima -und Transformationsfond zu verwenden, verboten hat, ist unklar, wie es weitergeht. Möglich sei, dass die Netzentgelte um 1 bis 3 Cent angehoben werden müssen, sagt Günther-Blombach. „Wir sind an dieser Stelle nur Übermittler“, sagt er. Man könne den Kunden erst informieren, wenn Klarheit herrsche. Von diesem Problem seien alle Stromanbieter in Deutschland betroffen.