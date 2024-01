Nach Ver.di-Aufruf Nahverkehr streikt auch in Remscheid

Am kommenden Freitag, 5. Februar, hat die Ver.di Beschäftigte im kommunalen Nahverkehr zum ganztägigen Streik aufgerufen. Das kündigt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung an. Der Meldung zufolge beteiligen sich auch die Stadtwerke Remscheid an dem Streik. Mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ist also zu rechnen.