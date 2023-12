Schneeschieber am Werk in Remscheid Das Rätsel um den Winterdienst im Stadtwald Lennep

„Hier ist doch eindeutig ein Schneeschieber durchgefahren“, sagt ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden will, und deutet auf die Spazierwege des Stadtwalds. Und tatsächlich: Links und rechts der Wege türmt sich der Schnee, dazwischen versinken die Winterschuhe im Matsch. Was unter anderen Umständen wohl positiv zu bewerten ist – ein funktionierender Winterdienst – sorgt in diesem Fall für Ärger. „Dadurch, dass hier ein Schneeschieber durchgefahren ist, ist hier jetzt überall brauner Matsch auf den Wegen“, beschwert sich der Anwohner. Er nutze die Strecke durch den Stadtwald regelmäßig, um mit seinem Hund rauszugehen.