Offener Ganztag in Remscheid Stadtschulpflegschaft fordert „klare Antworten“ für Betreuungslücke

Mit einem offenen Brief wendet sich der Vorstand der Stadtschulpflegschaft an den Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Der Grund: die jüngste Pressekonferenz der Stadtspitze, des Sozialdezernenten Thomas Neuhaus (Grüne) und des Stadtkämmerers Sven Wiertz (SPD). „Wir beobachten die Diskussionen zur Problematik des Offenen Ganztags in Remscheid, die in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen hat, mit großer Sorge“, sagt Karsten Neldner, Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft, im Redaktionsgespräch: „Wir haben die Pressekonferenz mitverfolgt und uns gefragt, wie wir darauf reagieren können. Immerhin sind wir unmittelbar betroffen“, ergänzt er.