Fehlender Schulraum in Remscheid Raumnot – Stadt setzt auf Schulbaugesellschaft

„Endlich klare Antworten“ haben vor einigen Tagen die in der Stadtschulpflegschaft organisierten Eltern von Schülern in Remscheid in einem offenen Brief von der Stadtspitze gefordert. Es geht unter anderem um die Fragen, was die Stadt in welchem Tempo gegen die wachsende Raumnot an Schulen unternehmen will und wie sie mehr Betreuungsplätze im Offenen Ganztag an den Grundschulen schaffen will.