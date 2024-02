Kitas in Remscheid Wie die Stadt schneller Betreuungsplätze schaffen will

1800 Kitaplätze braucht Remscheid, um alle Kinder vor der Schule zu versorgen. Doch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es gar nicht so einfach für eine Stadtverwaltung, Investoren für teils millionenschwere Bauprojekte zu begeistern. „Uns sind in den letzten Jahren drei Investoren für neue Kitas abgesprungen“, berichtet der Kita-Koordinator beim Jugendamt Peter Nowack. Gestiegene Baupreise und Zinsen seien die Gründe, warum die Investoren sich zurückgezogen hätten. Im Grunde sei mit dem Plan, den man gerade fahre, dennoch gewährleistet, dass die Stadt die 1800 Plätze erreiche. Fragt sich nur, wann. „So schnell wie möglich“, sagt Sozialdezernent Thomas Neuhaus und Nowack ergänzt: „Wir bleiben dran, wenn jemand abspringt, gehen teils in Verhandlungen mit drei, vier Investoren, sodass wir nicht am Ende mit leeren Händen dastehen.“