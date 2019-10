Planung für Remscheid : Stadt will nicht an Steuerschraube drehen

Stadt will nicht an Steuerschraube drehen

Remscheid Anders als viele Kommunen in NRW will Remscheid die Bürger im kommenden Jahr finanziell nicht zusätzlich belasten. Die Grundsteuer wird gesenkt. Wichtig für die weitere Zukunft ist die Lösung der Altschuldenfrage.

80 Prozent der befragten Kommunen in NRW gaben jetzt bei einer großen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young an, im kommenden Jahr Steuern und Gebühren erhöhen zu wollen, um ihre Einnahmesituation zu verbessern.

In Remscheid gibt es solche Pläne nicht, sagte Kämmerer Sven Wiertz (SPD) am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. „Derzeit sieht es so aus, als ob wir im Plan liegen“, sagt Wiertz mit Blick auf die Ziele des Doppelhaushalts für die Jahre 2019 / 2020. Der geht von einem positiven Haushaltsergebnis aus, sieht weiteren Schuldenabbau und für die Bürger sogar Entlastungen vor. Im kommenden Jahr soll die Grundsteuer B, die zwischenzeitlich wegen finanzieller Schieflage auf 784 Punkte gestiegen war, von jetzt 640 auf dann 620 Punkte gesenkt werden.