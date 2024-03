Kosten der Kinderbetreuung in Remscheid SPD sieht die Einrechnung von Elterngeld bei Kita-Gebühren kritisch

Gut vier Monate vor Beginn des neuen Kindergarten- und Schuljahres gibt es Kritik an der von der Stadt Remscheid erarbeiteten neuen Satzung für die Elternbeiträge. Die SPD-Fraktion meldete am vergangenen Mittwoch in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses Beratungsbedarf an.