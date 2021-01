Corona-Impfungen : Stadt weist Vorwürfe des WDR wegen Impfungen bei Feuerwehr zurück

Laut einem Bericht der Aktuellen Stunde im WDR-Fernsehen am Donnerstagabend haben sich Feuerwehrleute in Remscheid impfen lassen, obwohl sie nicht zur Ziel-Gruppe gehören. Die Stadt weist die Vorwürfe zurück. Nur Personen der Kategorie 1 seien geimpft worden.

Thomas Neuhaus, Leiter des Corona-Krisenstabs der Stadt Remscheid, widersprach auf Anfrage unsere Redaktion am Abend dieser Darstellung. Alles sei in Remscheid völlig legitim und nach den geltenden Regeln verlaufen. Nur Personen der Kategorie 1 seien bei der Feuerwehr geimpft worden. Das seien zum allergrößten Teil die Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Zudem habe man mit Impfstoff, der bei Impfungen in den Pflegeheimen übrig geblieben sei, jene Mitarbeiter des Führungsteams der Feuerwehr geimpft, die zum Team des Impfzentrums gehöre, bei diesen Impfeinsätzen anwesend waren und sie zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert haben. Sie hätten bei diesen Terminen unmittelbaren Kontakt mit der vulnerablen Gruppe der über 80-Jährigen. Die Stadt habe in ihren täglichen Corona-Berichten immer offen gelegt, wer wann geimpft worden sei. Immer habe es sich dabei um Personen der ersten Kategorie gehandelt. Die Stadt habe sich daher nichts vorzuwerfen