Verkehr : Stadt: Kreisverkehr Eisernstein kommt

Remscheid Beim traditionellen Kottenbutter-Essen des Heimatbundes bezog Baudezernent Peter Heinze klar Stellung zum Dauerthema in Lüttringhausen. Die Vermessungsarbeiten wurden an externes Büro vergeben.

Übt die Stadt eine Taktik des Hinhaltens aus, wenn es um den Umbau des Verkehrsknotenpunkts Eisernstein zum Kreisverkehr geht? Diese Frage stellte Sarah van Züpthen, Beiratsmitglied des Heimatbundes Lüttringhausen, beim traditionellen Kottenbutteressen des Vereins am Samstag. Denn seit 1999, als von Züpthen gerade einmal ein Jahr alt war, ist der Kreisverkehr in Lüttringhausen geplant, musste jedoch immer hinter anderen Projekten anstehen.

Es soll aber definitiv ein Kreisverkehr entstehen, betonte Heinze auf Nachfrage von Dirk Bosselmann, zweiter Vorsitzender des Heimatbundes. Bosselmann wollte sichergehen, dass auch tatsächlich ein Kreisverkehr kommt und nicht, ähnlich wie beim Umbau der Kreuzung Trecknase in Lennep, das Entree zum Stadtteil nur lediglich vergrößert wird, im Grunde aber noch so aussehen wird wie in den 70er-Jahren. Heimatbundmitglied Stephan Jasper sieht die erhebliche Zeitverzögerung auch als Vorteil: Vor 20 Jahren hätte der Radverkehr sicherlich weniger Beachtung gefunden. Für eine klimafreundliche Mobilität sei es nicht nur wichtig, die Balkantrasse vom Lenneper Bahnhof zum Lüttringhauser Bahnhof zu verlängern, sondern auch die Radwege in den Stadtteil hinein zu verbessern. „Geben Sie der Vorzugsstrecke den Vorzug“, plädierte Jasper mit Blick auf die Trassenverlängerung. Diese sieht die Strecke entlang der Gleise unterhalb der Lüttringhauser Straße vor. Oberbürgermeister