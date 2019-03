Remscheid: Die Stadt verschrottet Autos ohne Kennzeichen

Remscheid Immer wieder zwingen Fahrzeuge ohne Kennzeichen die Remscheider Stadtverwaltung zum Handeln.

Die Tendenz ist durchaus steigend, wie Jürgen Beckmann berichtet. „Im Jahr 2017 mussten wir 147 Verfahren einleiten. Vier Fahrzeuge wurden verschrottet. Die Halter erwartet in diesen Fällen ein Bußgeld von 80 Euro.“ Denn: Autos ohne Kennzeichen haben nichts am Straßenrand zu suchen. „Auch nicht, wenn der Besitzer den Pkw nur für ein paar Tage abstellt, weil er ihn verkaufen will. In diesem Fall gehört das Auto auf ein Privatgrundstück“, betont Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann.