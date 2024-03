Aktion für Nachhaltigkeit in der Stadt Große Resonanz auf Wunschbaum-Aktion

Am vergangenen Samstag konnten sich die Gewinner auf einem Grundstück im Remscheider Westen ihren Gewinn abholen. Ein Mitarbeiter der TBR zeigte den Gewinnern, wie man die jungen Bäume in die Erde bringt. Unter den Gewinnern waren auch 13 Schulen und Kitas. Die Schulen regten an, ob die Aktion nicht im Rahmen einer Spendenaktion wiederholt werden könne, um so die Entwicklung von Schulgärten zu unterstützen.