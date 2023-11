Ansichtssache Stadt überdreht beim Bewohnerparken die Gebührenschraube

Bei der Preisgestaltung hat sich die Stadt an den Preisen von Garagen und fest vermieteten Stellplätzen orientiert. Das Bewohnerparken soll nicht teurer sein als diese Angebote. Das ist vernünftig, aber der Abstand ist zu klein, wenn man bedenkt, dass ein Bewohnerparkausweise keinen Parkplatz garantiert. Wer Pech hat, muss am Abend nach der Arbeit drei Runden um den Block fahren und möglicherweise am Ende dennoch weit entfernt von der Haustür parken.