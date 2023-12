Gesundheit in Remscheid Stadt sucht Konzept gegen Übergewicht bei Kindern

Für alle Remscheider, die in der Familie oder beruflich mit Kindern zu tun haben, ist der jüngste Gesundheitsreport der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) keine erfreuliche Lektüre. Demnach belegt die Seestadt auf dem Berge bei den Früherkennungs-Untersuchungen bei Kindern im Alter unter zehn Jahren den letzten Platz in NRW. Nur jedes vierte Kind wurde in den Jahren 2018 bis 2021 von seinen Eltern zu dieser Vorsorgeuntersuchung gebracht. Zum Vergleich: In Aachen oder dem Kreis Viersen liegen die Zahlen weit über 60 Prozent. Die sogenannte U 10 nimmt Kita-Kinder vor dem Übergang in die Schule in den Blick. Schwerpunkte sind dabei ADHS, Störungen der motorischen Entwicklungen sowie Schwächen beim Lesen, der Rechtschreibung oder beim Rechnen.