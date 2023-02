Remscheids OB Mast-Weisz Stadt investiert viel Geld in Schwimmbäder

Zum Start gibt es ein eindeutiges Bekenntnis zum H 2 O – auch wenn klar ist, dass jedes Hallenbad, gerade auch Spaßbäder wie das Lenneper Badeparadies, immer Zuschussprojekte sind. Zudem, so erklärt Mast-Weisz, müsse man in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen, um es zu modernisieren. „Das ist aber für mich eine conditio sine qua non – eine unabdingbare Voraussetzung“, sagt der Oberbürgermeister. Denn Schwimmbäder gehörten zu einer Stadt. „Daher ein klares Ja zum H 2 O, zum Sportbad in Alt-Remscheid und zum Freibad Eschbachtal – auch dort werden wir einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen, um es erhalten zu können“, sagt Mast-Weisz.