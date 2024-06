Betreuungs-Plätze in Remscheid Stadt soll Kita-Potenzial am Tannenhof aktivieren

Der kaufmännische Direktor der Stiftung Tannenhof, Dietmar Volk, bezeichnete das Ansinnen der Grünen am Dienstag im Gespräch mit der Redaktion als „absurd“. Volk weiter: „Das ist ja wie eine Enteignung“. Gerade liefen die Vorbereitungen für den Start einer zweiten Gruppe. Es gebe viele Bewerbungen von Erziehern, regelmäßig fänden Gespräche statt. Oft stelle sich in den Treffen aber heraus, dass die Menschen erst mal nur den Markt sondieren wollten. Die Stiftung sei ein guter Arbeitgeber. „Wir zahlen nach Tarif, wir haben tolles Team.“ Dass die Grünen auf öffentliche Fördergelder verweisen, die in die Kita geflossen sind, verwundert Volk sehr. Dass die Stiftung Tannenhof erhebliche Mittel in den Bau ihrer neuen Kita investiert habe, werde in der Anfrage nicht erwähnt.