Anlaufstelle im Südbezirk : Stadt richtet ambulantes Fieberzentrum ein

Südbezirk Um die Vermischung der Patienten im ambulanten und stationären Bereich zu vermeiden, nimmt am Montag ein ambulantes Fieberzentrum in den Räumlichkeiten der Ärztlichen Kinderschutzambulanz Bergisch Land, Burger Straße 211, seinen Betrieb auf.

Der Krisenstab Covid-19, in dem auch eine Vertreterin der Kassenärztlichen Vereinigung Remscheid vertreten ist, habe in dieser Woche das Konzept eines Fieberzentrums entwickelt. In Zeiten des fortschreitenden Infektionsgeschehens müssten Patienten, die einen Infekt aufweisen und möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sind, im ambulanten und stationären Bereich unbedingt von der Risikogruppe der chronisch kranken Patienten sowie den weiteren Patienten räumlich getrennt untersucht und behandelt werden.

Diesem Ziel dient das Ambulante Fieberzentrum, das am Montag am Standort Sana-Klinikum an den Start geht. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie medizinische Fachangestellte sichern hier Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 10 bis 15 Uhr die Patientenversorgung. Personen mit Erkältungssymptomen sollen sich wie bisher zuerst telefonisch an die eigene Hausarztpraxis wenden. Hierfür bieten viele niedergelassene Ärzte inzwischen Infektionssprechstunden an. Je nach Einschätzung der Hausärzte wird der Patient zur Vorstellung und Untersuchung an die Fieberambulanz weitergeleitet. Hier erfolgt eine eingehende Untersuchung, die Weiterleitung an die Hausarztpraxis oder Klinik und gegebenenfalls auch ein Corona-Test.