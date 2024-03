Schulwege in Remscheid Stadt prüft Umsetzung von Elterntaxi-Erlass

Vorausgegangen war ein Antrag der Linken-Fraktion, die angeregt hatte, basierend auf dem Erlass Straßen vor Schulen zu Hol- und Bringzeiten zu sperren, um übermäßigen Verkehr zu vermeiden. Doch das Vorhaben habe auch einige Tücken, wie Reul-Nocke im Redaktionsgespräch erklärt: “Wir peilen erst einmal einen Probelauf an, das könnte zum Beispiel für ein Jahr an ausgewählten Schulen sein.“ Denn: Wolle man die Straßen regelmäßig sperren, müsse man eine Teileinziehung durchsetzen. „Dabei handelt es sich um einen Ratsbeschluss, der die Widmung der Straße ändert“, erklärt die Dezernentin. Jede Straße sei einer bestimmten Nutzweise gewidmet, etwa dem Verkehr mit motorisierten Fahrzeugen, Fußgängern oder auch Radfahrern. Im Grunde brauche es also einen politischen Beschluss, der erlaube, die Straßen anders zu nutzen als vorgesehen.