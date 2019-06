Einsatz in Remscheid : Stadt plant runden Tisch zur Raupen-Bekämpfung

Der Spielplatz im Stadtpark war gesperrt worden, nachdem dort rund 30 Raupen des Eichen-Prozessionsspinners gefunden worden waren. Foto: Kollmann, Ralf

Remscheid Forstamtsleiter Markus Wolff rechnet mit weiteren Einsätzen wegen des Eichen-Prozessionsspinners im Stadtgebiet.

Der Raupen-Alarm im Stadtpark am Freitag vor Pfingsten wird nicht der letzte Einsatz zu diesem Thema gewesen sein, sagte Markus Wolff, Leiter des Remscheider Forstamtes, gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Viele Städte in NRW kämpften schon länger mit dem Befall der Eichen durch die Larven des Eichen-Prozessionsspinners, einem Falter. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis dieses Phänomen auch in Remscheid ankomme.

Die Stadt will nun einen runden Tisch mit Feuerwehr, TBR und Ordnungsamt bilden, bei dem die Abläufe für weitere Einsätze besprochen werden sollen. Angesichts von mehreren Tausend Eichen im Stadtgebiet sei es nötig, eine eigene Strategie zu haben, sagte Wolff.

Wie berichtet, war der Spielplatz im Stadtpark am Nachmittag gesperrt worden, nachdem dort auf dem Stamm einer Eiche rund 30 Raupen des Eichen-Prozessspinners gefunden worden waren. Dessen feine Brennhaare sind gefährlich. Berührt man die Gifthaare, können unangenehme Reaktionen wie Juckreiz, Atembeschwerden und Augenreizungen die Folge sein. Und selbst dann, wenn die Nester entfernt sind, sei die Gefahr nicht ganz gebannt, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Die feinen Haare können weit fliegen, sich festsetzen und nach längerer Zeit noch Beschwerden auslösen. Auch Haustiere können empfindlich auf die Raupenhaare reagieren. Zum Schutz vor unangenehmen Folgen sollte man Raupen und Nester niemals berühren und in befallenem Areal Nacken, Hals, Arme und Beine bedecken. Die Feuerwehr rückte am Freitag mit Schutzanzügen aus.