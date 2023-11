Autoverkehr in Remscheid Bewohnerparken könnte bald deutlich teurer werden

Die CDU-Fraktion im Rat würde der deutlichen Anhebung der Gebühren nicht zustimmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die geplante Erhöhung passe „einfach nicht in die Zeit“, so der mobilitätspolitische Sprecher Alexander Schmidt. Die hohe Inflation belaste die Bürger bereits stark, viele Menschen seien zudem für ihre Arbeit auf ihr Auto angewiesen. Gerade in der Innenstadt, wo viele Menschen mit geringerem Einkommen leben, wären die negativen Effekte besonders groß. Die CDU sei nicht bereit, „Politik gegen Autofahrer zu machen“, sagte Schmidt der Redaktion.