Remscheider Innenstadt : Stadt plant Bürgerwerkstatt zum Thema Sicherheit

Remscheid Es gibt ältere Anwohner der Alleestraße, die lassen sich in den Abendstunden nach der Ankunft an der Bushaltestelle Ebert-Platz von dort mit dem Taxi zu ihrer Wohnung fahren.

Genau dieses subjektive Sicherheitsempfinden der Remscheider möchte Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) im neuen Sicherheitskonzept berücksichtigen, dessen Erarbeitung der Rat im Mai 2018 beschlossen hat. In einer Bürgerwerkstatt mit zufällig ausgewählten Anwohnern der Innenstadt will Reul-Nocke noch in diesem Jahr das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt stellen. So soll abgeglichen werden, ob die Verwaltung mit den Zielsetzungen des neuen Konzepts auf dem richtigen Weg ist. Einbezogen werden sollen auch jene Ergebnisse der bereits terminierten Quartier-Werkstätten im Rahmen des Mosaik-Projekts, in dem es um den Themenkomplex Sauberkeit und Sicherheit geht. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, den die Dezernentin auf Bitte der CDU vorgelegt hat.