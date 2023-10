Ansichtssache Stadt hinkt bei Digitalisierung hinterher

Auch wenn es in gewisser Weise verständlich ist, dass eine so umfassende Veränderung in einer Stadt, der lange Zeit wenig finanzielle Mittel zur Verfügung standen, länger braucht: Im Endeffekt müssen Lösungen her. Und die müssen zur aktuellen Zeit passen. Sonst bleibt Remscheid einfach nur ein Dorf, das sich aufgrund seiner Einwohnerzahl als Stadt bezeichnen darf.