Corona in Remscheid : Stadt meldet den 204. Toten der Corona-Pandemie

Remscheid Die Stadt meldet ein weiteres Opfer der Corona-Pandemie: Demnach ist ein 87-jähriger Remscheider mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Stadtgebiet auf 204.

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 727 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 23 Kinder in der Altersgruppe von ein bis fünf Jahren und 281 in der Altersgruppe zwischen sechs und 18 Jahren sind infiziert.