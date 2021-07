Pandemie in Remscheid : Stadt lädt zur Impf-Party im Park

Pandemie in Remscheid

Remscheid Die Stadt veranstaltet am Samstag, 24. Juli, eine Impf-Party an der Konzertmuschel im Stadtpark – von 14 bis 18 Uhr. Für Festival-Feeling soll DJ Der Klangmacher feat. Ti-Mo sorgen. Die Corona-Inzidenz sinkt derweil auf 3,6.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen beschreibt, bleibt in Remscheid indes auch am Mittwoch niedrig. Er sinkt auf 3,6. Der NRW-Schnitt steigt dagegen weiter und liegt nun bei 13,8. Außerdem meldet das städtische Gesundheitsamt elf Remscheider, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Sie befinden sich ebenso in angeordneter häuslicher Quarantäne wie 645 Personen, die als Verdachtsfälle gelten.