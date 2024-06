Hohe Zahl von Asylanträgen erwartet Stadt kauft Gewag-Häuser in Lennep für Flüchtlinge

Remscheid · Die Wohnungen im Gebäudekomplex der Gewag an der Ringstraße 40 bis 46 stehen zum großen Teil leer. Die Stadt will mit dem Erwerb für die weiterhin erwartete hohe Zahl an Zuweisungen von Geflüchteten durch das Land gerüstet sein.

27.06.2024 , 16:20 Uhr

Die Gewag-Häuser Ringstraße 40 bis 46. Foto: RP/Henning Röser