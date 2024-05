344 Kinder ohne Betreuung in Remscheid Stadt setzt auf Zwischenlösungen gegen OGS-Platzmangel

Stadtdirektor und Kämmerer Sven Wiertz wurde konkret und benannte die aktuell laufenden Ausbauprojekte an verschiedenen Schulen. An der Hilda-Heinemann-Schule an der Hackenberger Straße würden derzeit 825 Quadratmeter Schulraum geschaffen. Man habe dafür eine Container-Anlage beschafft, die vorher in Stralsund gestanden habe. Weiter sei auf dem Sportplatz der Grundschule am Stadtpark eine Container-Erweiterung um neun Schulklassen geplant. Auch an der GGS Reinshagen soll laut Wiertz eine ähnliche Anlage mit mehr als 1000 Quadratmetern aufgestellt werden. „Das sind alles Maßnahmen, die in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen“, ergänzte er. Ob diese Zwischenlösungen aber dazu führten, dass noch einige der 344 Kinder, die in diesem Jahr keinen Platz erhalten haben, doch noch einen bekommen, könne man nicht sagen.