Mietspiegel in Remscheid 4000 Eigentümer erhalten Post von der Stadt

Rund 4000 Eigentümer von Mietwohnungen werden in den kommenden Tagen Post von der Stadtverwaltung erhalten. Das kündigt die städtische Pressestelle in einer Mitteilung an. Grund dafür ist die Berechnung des neuen Mietspiegels. Dafür benötigt die Stadt Angaben zu den Miethöhen.