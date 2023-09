Stadt Remscheid zieht Bilanz Gelungene Premiere für die Bergische Expo

Die Bilanz dagegen fällt zumindest bei der Stadt Remscheid am Ende rundum positiv aus. Personalchef Jörg Biermann berichtete am Montag im Gespräch mit der Redaktion von einer „sehr gut organisierten und insgesamt sehr gelungenen Veranstaltung“ mit guten Ergebnissen. Viele Kontakte hätten sich am Stand der Stadt, der sich auf dem Plateau des neuen Döppersberg am Bahnhof Elberfeld befand, ergeben. Auch die Technischen Betriebe (TBR) der Stadt präsentierten sich. Es kamen sowohl Fachkräfte, die sich nach einer Anstellung bei der Stadt erkundigten, als auch junge Menschen, die nachfragten, welche Ausbildungsmöglichkeiten es bei der Stadt Remscheid gibt. Infobroschüren und Visitenkarten wechselten die Besitzer.