Integration in Remscheid : Sprachkurse in den Ferien

Ersi Korca (13), Valeri Maksimov (12) und Nejirvan Ismail (13) haben während der Ferien an „Fit in Deutsch“ teilgenommen. Foto: Christian Peiseler

Remscheid Das Angebot „Fit in Deutsch“ unterstützt zugewanderte Kinder beim Spracherwerb.

Katja Krempel, Deutschlehrerin am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, erlebt es im Regelunterricht nicht, dass ihre Schüler darum bitten, die Unterrichtsstunde zu verlängern. Die Teilnehmer des Kurses „Fit in Deutsch“ plädierten häufig für Verlängerung während der zwei Wochen in den Sommerferien. „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht“, sagt der 12-jährige Valeri Masimov aus Rumänien. Und Nejirvan Ismail aus Syrien beschreibt das Spaßhaben präziser: „Wir hatten Lust zu schreiben und zu lesen“, sagt der 13-Jährige. Die 33 Teilnehmer aus verschiedenen Schulen haben beim Lernen Freundschaften geschlossen. Nach dem Unterricht unternahmen sie noch etwas gemeinsam. Schöner kann Unterricht kaum sein.

„Fit in Deutsch“ ist ein freiwilliges Angebot für zugewanderte Schülerinnen und Schüler. In den Oster-, Sommer- und Herbstferien geben ihnen speziell ausgebildete Pädagogen Hilfe in Deutsch. Integration durch Sprache heißt das Ziel der Kurse. Eine Vertiefung der Sprachkenntnisse soll es den jungen Menschen leichter machen, sich im Alltag zurechtzufinden. Das Land fördert die Maßnahme mit etwa 10.000 Euro. Etwa 2000 Euro werden über Spender wie den Remscheider Rotary-Club eingeworben.