Sprachcafé für Ukrainer in Remscheid Deutsche Gesprächspartner gesucht

Das Ukraine-Zentrum in den Räumlichkeiten der Diakonie am Hackenberg ist eine durchaus außergewöhnliche Einrichtung der Flüchtlingshilfe. „Wir bieten hier viele Aktionen und Aktivitäten für die aus der Ukraine geflüchtete Menschen an“, sagt Leiter Andreas Bunge. Darunter sind etwa Yoga-Kurse, Sprachkurse oder auch der Besuch im H2O für Mütter und Kinder. Ein noch relativ neues Angebot, das nun am vergangenen Sonntag erstmals ganz öffentlich war, ist das Sprachcafé. Dahinter versteckt sich genau das, was die beiden Wortbestandteile vermuten lassen. „Es ist eine Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen, ins Gespräch zu kommen“ sagt Bunge. Denn man habe festgestellt, dass die Sprachkurse an sich zwar sehr wichtig seien, um die neue Sprache zu erlernen. „Aber ohne Praxis ist alle Theorie nicht wirklich ausreichend“, sagt Marina Tkachuk, selbst Ukrainerin und seit einem Dreivierteljahr in Remscheid.