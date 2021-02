Prozess gegen Remscheider : Sprachbarrieren vor Gericht

Am Mittwoch war das Opfer in den Zeugenstand geladen worden. Foto: dpa/Britta Pedersen

Remscheid/Wuppertal Hat der Angeklagte das Opfer getreten? Hat er die Frau geschlagen? Was hat seine Nachbarin mitbekommen und möglicherweise nicht verhindert – auch sie ist wegen versuchter räuberischer Erpressung angeklagt. Dem Syrer wird dazu noch Körperverletzung vorgeworfen und für die Urteilsfindung ist es wichtig, wer wann was getan hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Am mittlerweile dritten Verhandlungstag war das Opfer in den Zeugenstand geladen worden, neben der Frau saßen Dolmetscher und Anwältin. Ein weiterer Dolmetscher übersetzte das Gesagte für die beiden Angeklagten, jedes gesprochene Wort muss also hin und her übersetzt werden. Ein solches Stimmengewirr über Stunden hinweg macht es für die Prozessbeteiligten ohnehin schon nicht leicht, noch komplizierter jedoch sind die Sprachbarrieren zu überwinden.

Dass es für Schlagen und Treten im Arabischen nur ein Wort gibt, macht die Beweisaufnahme in diesem Fall kompliziert. Sprach der Dolmetscher von Schlagen, hatte die Anwältin des Opfers beobachtet, dass die Frau während des Sprechens mit dem Fuß getreten hat. Der Richter fragt nach den Abläufen, der Dolmetscher übersetzt, die Frau antwortet auf Arabisch, der Dolmetscher übersetzt auch das – und am Ende passt die Antwort nicht zur Frage. Wo der Fehler lag? So einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Der Dolmetscher kann falsch übersetzt haben, oder das Opfer hat ihn falsch verstanden.

Am Ende dieser Vernehmung stellt sich der Sachverhalt jedenfalls etwas anders dar, als er in der Anklage verlesen wurde. Der erste Übergriff des Mannes auf die Frau in dessen Wohnung soll sich im März 2020 zugetragen haben. Der Angeklagte habe sie mitten in der Nacht mit Drohungen dorthin genötigt, er habe sie mit einem Gürtel geschlagen und mit einem Messer an der Hand verletzt. Durch die Hilfeschreie aufgeschreckt, sei die Nachbarin in die Wohnung des Angeklagten gekommen, während er weiter auf das Opfer eingeschlagen haben soll. Auch sie sitzt nun auf der Anklagebank, angeblich soll sie mit dem Syrer ein sexuelles Verhältnis gehabt haben.

Auch das Opfer sprach darüber, anfangs eine Liebesbeziehung zu dem Syrer gehabt zu haben. Der habe sie zunehmend bedrängt und kontrolliert. Nach dem ersten gewalttätigen Übergriff habe sie ihn angezeigt und sei ins Frauenhaus geflohen. Die beiden Angeklagten hätten sie andauernd angerufen. Sie habe die Anzeige zurücknehmen und 10.000 Euro zahlen sollen, um sich freizukaufen. Ein Messer soll nicht im Spiel gewesen sein, als der Mann sie zwei Monate später in seine Wohnung gedrängt und erneut geschlagen habe. An den Versuch sie anzuzünden, könne sie sich aber noch gut erinnern.