Freizeit in Remscheid Vereine für „Sport im Park“ gesucht

Auch in diesen Sommerferien will der Sportbund wieder ein Programm im Rahmen der Aktion „Sport im Park“ anbieten. Zum dritten Mal können Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitglieder der Remscheider Vereine in der Zeit vom 8. Juli bis zum 25. August an kostenfreien Schnupperkursen teilnehmen.