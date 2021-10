Idee für Remscheid : Sportbund schlägt neue Sportfläche für Lennep vor

Lennep Mit einem gemeinsam mit der Stadt erarbeiteten Lösungsvorschlag will der Sportbund die Kontroverse um die Zukunft der Sportstätten in Lennep beenden.

Die CDU möchte die Entscheidung über die Sportentwicklungsplanung für Lennep bis Anfang 2022 vertagen. Dann entscheidet das Oberverwaltungsgericht in Leipzig über die DOC-Pläne. In der Zwischenzeit soll die Stadt eine detaillierte Kostenrechnung für eine 400-Meter-Laufbahn in Hackenberg erstellen. Die ebenfalls in dieser Woche zur Abstimmung stehenden Pläne für einen neuen Kunstrasenplatz in Neuenkamp will die CDU mit beschließen, damit sie sofort umgesetzt werden können.