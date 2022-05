Remscheid : Sportbund eröffnet Außenstelle im Allee-Center

Remscheid Mit dem Pilotprojekt in der Innenstadt möchte der Sportbund auf die vielen Angebote aufmerksam machen – immer mittwochs und freitags von 10 bis 16 Uhr.

Zur offiziellen Eröffnung seiner neuen Außenstelle mitten im Allee-Center lädt der Sportbund am kommenden Mittwoch, 11. Mai, ein. Am Samstag aber schon wurde auf ein erfolgreiches Pilotprojekt angestoßen, mit dem der Dachverband den Sport in der Stadt mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit rücken will.

Als „Außenstelle mitten im Herzen der Stadt“, beschreibt Sportbundvorsitzender Reinhard Ulbrich das neubezogene Ladenlokal an der Rolltreppe des Allee-Centers. Von hier aus will der Sportbund den Menschen näherbringen, was die Vereine in der Stadt machen und anbieten, aber auch Anregungen und Kritik annehmen. „Der Sport ist auf diese Weise immer ansprechbar und erreichbar“, betont Ulbrich. „Wir wollen im Allee-Center mit den Menschen ins Gespräch kommen. Hier herrscht eine andere Atmosphäre als in unserer Geschäftsstelle in der Jan-Wellem-Straße.“