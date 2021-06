Lockerungen in Remscheid : Sportbad öffnet, das H2O noch nicht

Wann das H2O in Lennep wieder öffnen wird, ist noch nicht klar. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Zum Start der Sommerferien am 8. Juli wird das Sportbad am Stadtpark nach monatelanger Corona-Pause wieder öffnen. Das berichtete Bereichsleiter Christian Liese am Mittwoch.