Röntgen-Plakette Spitzenforscher in Lennep ausgezeichnet

Mast-Weisz ging in seinen Begrüßungsworten neben der Person Cramers auch auf die Bedeutung von Forschung und Wissenschaft ein. Gerade in Zeiten der noch immer spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie und aktuell des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, sei es von großer Bedeutung, Bildung zu fördern, Wissen zu mehren und Forschung zu fördern. „Wir alle, die politisch Verantwortung tragen, dürfen nicht in Legislaturperioden denken, sondern müssen uns an unserem Handel messen lassen, wie wir die Zukunft gestalten“, sagte Mast-Weisz. Man müsse an alle denken, denn dann denke man auch an sich selbst. „Röntgen erinnert uns immer wieder daran, wie bedeutend es für das Wohl aller Menschen ist, wenn man den Mut hat, neue Wege zu gehen.“