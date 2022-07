Honsberg in Remscheid : Spielplatzbox steht wieder zur Verfügung

Honsberg Nach Vandalismus kann die Box auf dem Spielplatz neben dem Neuen Lindenhof in Remscheid-Honsberg nun endlich wieder genutzt werden.

Aus diesem Grund war für den Inhaber des Schlüsseldienstes „Schlüsseltechnik24“ an der Elberfelder Straße 90 auch schnell klar, dass er – der eh gerne soziale Projekte unterstützt – sich an dem Wiederaufbau der von zweimaligem Vandalismus während der Corona-Pandemie beschädigten Spielplatzbox beteiligt – und zwar in Form von neuen Schlössern und 24 dazugehörigen Schlüsseln.

„Nachdem die alten Schlösser zerstört waren, haben die Technischen Betriebe Remscheid erst mal zur weiteren Sicherung zwei Querstangen im Türbereich angebracht. Und jetzt haben wir dank Herrn Kaplan auch zwei sichere neue Schlösser plus jeweils zwölf Schlüssel“, sagt die Vorsitzende der Stadtteilkonferenz Honsberg, Ute Friedrich-Zielas. Ein Blick in die große Aluminiumbox zeigt: Hier ist reichlich Platz für Spielzeuge aller Art: Dreiräder, Bobbycars, große bespielbare Baufahrzeuge, Stelzen, Federballspiele und anderes. Doch viel ist derzeit noch nicht wieder vorhanden. „Es wurde fast alles zerstört“, ärgert sich auch Marion Kruse von der Evangelischen Stadtkirchengemeinde, darunter eine hochwertige Slackline, Pylonen, Tischtennisschläger, Holzspiele.

Ansonsten steht die Box grundsätzlich allen Anwohnern zur Verfügung. „Großeltern, die Besuch von ihren Enkeln bekommen, können von uns einen Schlüssel erhalten und kommen so zeitlich unabhängig an die Spielgeräte“, erklärt Friedrich-Zielas. In solchen Fällen seien die „Aufschließer“ dafür verantwortlich, dass alles Ausgeliehene hinterher wieder in die Box zurückkommt, bevor sie abgeschlossen wird. Und: Die Sachen müssen vor Ort auf dem Spielplatz bleiben.