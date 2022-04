Ferienaktion in Remscheid : Spielen wie Kinder im alten Rom beim Sportbund

Remscheid Ballspiele und Denkaufgaben statt Schwertkampf: Die Sportjugend des Sportbundes hatte sich ein besonderes Ferienprogramm ausgedacht.

Auch wenn das Kopfkino beim Gedanken an die alte Römerzeit gleich eine wilde Gladiatoren-Szenerie im großen Kolosseum hervorzaubert: Martialisch ging es bei diesem Ferienprogramm in der Sporthalle an der Jan-Wellem-Straße nicht zu. Statt Schwertkämpfen und Peitschenhiebe überraschten Ballspiele und Denkaufgaben mit römischen Zahlen und Walnüssen die jungen Teilnehmer dieses außergewöhnlichen Ferienprogramms.

Auch Miray (9) hatte großen Spaß vor allen an den alten Geschichten der Römer. „Das fand ich sehr spannend. Das Spiel, das mir am besten gefallen hat, war das, bei dem wir Walnüsse in eine Kanne werfen mussten. Da haben wir Jungs gegen Mädchen gespielt – und natürlich haben wir gewonnen“, freut sich das aufgeweckte Mädchen. Neben den Lauf- und Geschicklichkeitsspielen gehörten allerdings auch einige Denkaufgaben dazu, bei denen die Kinder Zahlen innerhalb eines aufgezeichneten Deltas addieren oder beispielsweise ihr Geburtsdatum mit Walnüssen auf ein mit römischen Zahlen ausgelegten Untergrund legen mussten. „Darin sind die Kinder überraschend pfiffig“, staunte Heike Lamerz. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Christina Kempcke-Richter, studierte Archäologin, richtete die Lerntherapeutin des Teams „Nervenkitzel ist Kopfsache“ dieses außergewöhnliche Ferienprogramm in Kooperation mit der Remscheider Sportjugend aus.