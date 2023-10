Fahrbahnsanierung in Remscheid Sperrungen wegen zwei neuer Baustellen

So wird am Mittwoch die Fahrbahn der Straße Dowidatsiedlung gesperrt. Der Gehweg dagegen bleibt von den Arbeiten unberührt, Anlieger können ihre Häuser fußläufig erreichen. Eine erneute Sperrung gibt es dann noch einmal am 24. und 25. Oktober wegen Asphaltarbeiten. In der restlichen Bauzeit zwischen dem 19. und dem 23. Oktober sowie zwischen dem 26. und 27. Oktober bleibt die Straße in eine Richtung befahrbar. Die Ausfahrt aus dem Wohnviertel in der Zeit erfolgt dann über den Kraner Weg. Während der Arbeiten ist das Parken im Baustellenbereich nicht möglich.