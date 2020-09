Rathaus in Lüttringhausen : Spendensammlung für Wasserspiel

Rathaus in Lüttringhausen

Lüttringhausen Nunmehr seit drei Jahren setzt sich der Heimatbund Lüttringhausen dafür ein, dass das Badepärchen der ehemaligen Badeanstalt einen schönen Platz im Ort erhält. Nun rückt die Umsetzung in greifbare Nähe.

Bei der Jahreshauptversammlung stellten Peter Maar und Dirk Bosselmann den Entwurf der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) zu einem Wasserspiel im hinteren Teil des Rathausumfeldes vor, an dem das Badepärchen einen Platz auf einem Sockel erhalten soll.

Finanziert werden soll das in einer Treppenanlage integrierte Wasserspiel mit sieben kleinen Wasserfontänen zum Teil durch Fördermittel und zum anderen Teil durch Spenden. Forciert wird von Verwaltung und Verein ein Zuschuss aus dem NRW-Programm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“. Das Wasserspiel trage zur Stärkung, Erhalt und Erinnerung regionaler Identität bei und bewahre ein vergangenes Kapitel in Erinnerung, das einen Mehrwert für die Bürger biete, las Maar aus der Begründung des gemeinsamen Förderantrags vor.

Insgesamt belaufen sich die kalkulierten Kosten für das Wasserspiel mit integriertem Wasserkreislauf auf 43.000 Euro. Von der Summe, so sieht es die Förderung vor, muss die Stadt zehn Prozent als Anschubfinanzierung bereitstellen, also 4300 Euro. Der Rest von rund 38.000 Euro soll dann zur Hälfte durch Spenden, die der Heimatbund sammelt, gedeckt werden. Denn für jeden vor Ort gesammelten Euro wird durch das Heimatprogramm ein Euro draufgelegt.

„Spenden Sie fleißig, jeder Euro zählt“, betonte Christiane Karthaus, Vorsitzende des größten Bürgervereins. Laut Baudezernent Peter Heinze, erklärt Peter Maar, stehen die Aussichten auf Bewilligung des Zuschusses gut. Die jährlichen Wartungskosten – die Stadt geht von etwa 2000 Euro aus – will der Heimatbund übernehmen. „Für den Bandwirkerbrunnen hat sich die Firma Luckhaus bereiterklärt. Wir hoffen, dass sich auch hier eine Firma für die Wartung als Sponsor finden lässt“, sagte Maar. Im Frühjahr, so der Plan, sollen die Arbeiten zum Wasserspiel beginnen. Die Vorarbeiten zu der gesamten Parkanlage hinter dem Rathaus sollen in diesem Herbst starten.