Speed-Dating bei der IHK : Mit den Auszubildenden auf Augenhöhe

Warten auf die Bewerber: Im Plenarsaal der Bergischen IHK waren besonders viele Firmen aus Remscheid vertreten. Insgesamt hatten sich 85 Unternehmen aus dem Bergischen Land angemeldet. Foto: Christian Peiseler

Wuppertal/Remscheid Eine Rekordbeteiligung gab es beim Speed-Dating in der Hauptgeschäftsstelle der IHK in Wuppertal: An 85 Ständen drängten sich etwa 450 Schüler.

Zelal Akbas hat sich für das Speed-Dating mit Unternehmen aus dem Bergischen Land schick gemacht. Die 18-Jährige trägt eine weiße Bluse unter einem hellblauen Jackett. Make-Up und Lippenstift geben der Realschülerin ein Aussehen, wie es in vielen Business-Betrieben gängig ist. „Ich suche einen Büro-Job“, sagt sie selbstbewusst. Noch ist sie nicht fündig geworden. Die Auswahl an Ausbildungsplätzen ist in diesem Jahr besonders groß. 85 Stände verteilen sich über drei Etagen im Hauptgebäude der Industrie- und Handelskammer am Islandufer. Mitte April hatten in früheren Zeiten die Unternehmen schon alle Stelle besetzt. Doch der Wind bläst nun aus einer anderen Richtung. Vor allem in Remscheid. Dort gibt es inzwischen mehr offene Ausbildungsplätze als Bewerber.

Die Remscheider Firma Fare feiert ihre Premiere beim Speed-Dating der IHK. Mit drei Lehrstellen im Gepäck sind Kai Jan Schröder, Leiter Organisation & Projekte, und Personal Managerin Kerstin Grönke angereist: Lagerlogistiker, E-Commerce-Kaufmann und Duales Studium „Wirtschaftsinformatik“ bietet das 60 Mitarbeiter starke Unternehmen an. Fare stellt Regenschirme her. „Wir haben heute viele spannende Menschen kennengelernt“, sagt Kai Jan Schröder. Die Mappe mit abgegebenen Bewerbungen ist mit 20 Kontakten gefüllt. Die Interessenten werden zu einem Bewerbertag nach Lüttringhausen eingeladen, um sich besser kennenzulernen. „Wir müssen uns gegen die großen Unternehmen behaupten und können unseren künftigen Mitarbeitern eine familiäre Atmosphäre versprechen“, sagt Kerstin Grönke.

Die Remscheider Regenschirm-Firma Fare beim Speed-Dating der IHK: (v. l.) Kerstin Grönke, Kai Jan Schröder und Christoph Sedlmaier. Foto: Christian Peiseler

Info Unterstützung für das Job-Center Bewerbung Zum zwölften Mal veranstaltete die Bergische IHK ein Bewerber-Dating. Mitveranstalter waren die Agentur für Arbeit und die drei Jobcenter im Städtedreieck. Unterstützt wurde die Aktion durch das Bundesprojekt „Passgenaue Besetzung“.

Stephan Niederprüm von der Spedition Mäuler sucht vor allem junge Männer, die einen Führerschein Klasse B und charakterliche Qualitäten besitzen. „Als Berufskraftfahrer bist du ständig im Stress“, sagt Niederprüm. Stau, Kontrollen, Termine, Lieferfristen. Wer mit einem robusten Nervenkostüm ausgestattet ist und Lust auf Bewegung hat, wäre bei Mäuler richtig. Jedes Jahr werden fünf Nachwuchsfahrer eingestellt. Drei Bewerbungen hatte Niederprüm auf dem Tisch.

Den Auszubildenden auf Augenhöhe zu begegnen, das ist für Florian Krüger das Wichtigste an so einem Tag. Er ist Ausbilder bei Oerlikon Barmag in Lennep. Ausbildungsstellen als Industriemechaniker und Zerspanungstechniker will das Unternehmen besetzen. „Für mich ist wichtig, dass jemand offen und ehrlich ist. Ich lasse mich von meinem Bauchgefühl leiten“, sagt Krüger. Das Lenneper Traditionsunternehmen mit 1200 Mitarbeitern macht sich keine Sorgen um den Nachwuchs. „Wir bilden nach Bedarf aus und übernehmen die jungen Menschen alle“, sagt König.

Oerlikon Barmag gehört zu den Stammgästen beim Speed-Dating. Neuling ist ein anderes Remscheider Traditionsunternehmen: Hazet. Sandra Jaquinet von der Personalabteilung zeigt sich überrascht über den guten Zuspruch an diesem Vormittag. Sie legt zunächst mehr Wert auf gute Umgangsformen als auf gute Zeugnisse: „Wer hier sitzt, muss einem schon in die Augen schauen können“, sagt Jaquinet.