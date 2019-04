Verkehrspolitik : Spediteure leiden unter Dauerbaustellen

Info

Projekte Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr plant in den nächsten Jahren eine Reihe von Großprojekten auf der A 46 im Bereich Wuppertal. Die Strecke ist in fünf Baubereiche aufgeteilt. Die sanierungsbedürftige Rheinbrücke bei Leverkusen bildet den Schwerpunkt des ersten Abschnitts auf der A1. Er reicht von Köln-Niehl bis zum Autobahnkreuz Leverkusen-West. Seit Ende 2012 bereitet Straßen.NRW den Neubau vor. Bis 2023 wird dort in jedem Fall gebaut.