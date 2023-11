Idee für Pflege in Remscheid KI soll Senioren den Alltag erleichtern

Remscheid · An sogenannten Lernorten will die SPD Senioren fit machen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Die könne den Alltag im Alter erleichtern, so die Fraktion. Doch das ist nicht der einzige Ansatz in Remscheid, der KI in die Pflege integriert.

22.11.2023 , 09:28 Uhr

Der Pflegeroboter Pepper ist das Vorzeigemodell der KI in der Pflege. Foto: dpa/Felix Kästle