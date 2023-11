Ansichtssache Dinosaurier auf der Alleestraße

Think big – mit diesem Motto ist schon so mancher Motivationstrainer reich geworden. Auf unzähligen Blogs im Internet wird Besuchern weiterhin Mut zugesprochen, sich ehrgeizige Ziele zu setzen, um glücklich und zufrieden zu werden. Groß gedacht wird bei der Stadt auch weiterhin bei den Überlegungen zur Revitalisierung der Innenstadt. Ermutigt vom Land, das großzügige Zuschüsse für ambitionierte städtebauliche Projekte verspricht, die eine Chance haben, in den kommenden zehn Jahren auch tatsächlich umgesetzt zu werden, hat die Stadt ihre Maßnahmenliste ausgedünnt, Prioritäten gesetzt, Dinge nach hinten geschoben.