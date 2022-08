Politik in Remscheid : SPD-Chefin Krupp beklagt „grobes Foul der CDU“ und fordert Rücktritt von Bürgermeister Kötter

Christine Krupp ist Vorsitzende der SPD Remscheid. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Empörung in der Remscheider SPD über die Umstände bei der Wahl von Markus Kötter (CDU) zum neuen Bezirksbürgermeister in Lennep lässt auch vier Tage nach dem Urnengang in Bergisch Born nicht nach. Am Sonntag meldete sich die Vorsitzende der Remscheider SPD zu Wort.